Alena Gerber und Clemens Fritz lüften ihr Ehegeheimnis

Was steckt hinter Alena Gerber (34) und Clemens Fritz' (42) Liebesglück? Das Model und der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler sind seit 2017 verheiratet. Kurz zuvor hatte ihre gemeinsame Tochter das Licht der Welt erblickt. Ihr Privatleben halten sie zwar größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus – wie glücklich sie miteinander sind, ist bei ihren seltenen gemeinsamen Auftritten aber kaum zu übersehen. Jetzt verraten Alena und Clemens ihr Beziehungsgeheimnis!

"Für uns sind tatsächlich die Abende sehr wichtig. Abendessen – kein Handy. Das ist wirklich bei uns eine absolute Regel, weil wir uns da wirklich nur auf uns konzentrieren wollen", plauderte der einstige Werder-Bremen-Spieler im Interview mit RTL aus. Wenn ihre Tochter im Bett sei, tauschen sie sich über alltägliche Dinge aus. Alena zufolge ergänzen sie sich super und seien sich auch in fast allen kritischen Themen einig.

Doch wer hat bei den beiden zu Hause die Hosen an? Clemens erklärte: "Ich würde mal sagen, dass das bei uns ein bisschen aufgeteilt ist. Alena macht so das komplette Familienmanagement, kümmert sich um alles eigentlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass sie mir so den Rücken freihält." Er sei beruflich sehr eingespannt und erledige die Sachen drumherum.

Anzeige

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber und ihre Tochter im Juni 2023 auf Mallorca

Anzeige

ActionPress Clemens Fritz und Alena Gerber im September 2017 in Berlin

Anzeige

Getty Images Clemens Fritz und Alena Gerber im März 2023 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de