Alena Gerber gibt seltene Einblicke in ihr Familienleben

Private Einblicke in das Leben von Alena Gerber (35) sind für gewöhnlich rar gesät. Im Interview mit spot on news hat die Moderatorin jetzt eine Ausnahme gemacht und hat verraten, wie sie und ihr Ehemann Clemens Fritz (43) ihren vollgepackten Alltag als arbeitende Eltern meistern. "Bei zwei Fulltime-Jobs, Kind und Hund und unseren Organisationen bedarf es viel Management", erklärte Alena und fügte hinzu: "Im Großen und Ganzen teilen wir alles fair auf, je nachdem, was gerade ansteht und wer mehr eingespannt ist."

Alena führte weiter aus, dass sie sich normalerweise "um alles Organisatorische und Kreative rund um die Familie" kümmere, während Clemens für "die strukturierten Aufgaben" zuständig sei. Seit seinem neuen Job als Geschäftsführer bei Werder Bremen habe sich einiges verändert und der einstige Fußballspieler verbringe viel zusätzliche Zeit in ihrem heimischen Büro. Dennoch sei das Paar sehr darauf bedacht, viel Zeit als Familie zu verbringen. "Am Wochenende sind es gemeinsame lange Frühstücke und Spaziergänge mit unserem Hund, am Abend liest unsere Tochter uns gerne aus ihren Büchern vor", plauderte das Model aus und ergänzte: "Auch wenn die Tage meistens lang sind, ist es uns wichtig, immer gemeinsame Momente zu finden, in denen wir zusammen abschalten können."

Alena und Clemens gehen bereits seit sieben Jahren als Ehepaar durchs Leben. Wenige Monate vor ihrer Hochzeit, im August 2017, hatte ihre Tochter das Licht der Welt erblickt. Neben ihren Aufgaben als Mutter und ihren Jobs als Model und Sportmoderatorin ist die 35-Jährige auch immer wieder als Schauspielerin tätig. So war Alena bereits in Serien wie "Die Rosenheim Cops", Verbotene Liebe oder Das Traumschiff zu sehen und spielte im vergangenen Jahr in Til Schweigers (60) Fortsetzung der Actionkomödie "Manta, Manta" mit.

ActionPress Sportstar Clemens Fritz und Model Alena Gerber

Instagram / alenagerberofficial Alena Gerber und ihre Tochter im Juni 2023 auf Mallorca

