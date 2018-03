Bald ist es so weit – die YouTube-Stars Die Lochis werden endlich 18! Doch statt mit einer gewöhnlichen Party feiern Heiko (17) und Roman (17) ihren großen Tag im Lochi-Style: An ihrem Geburtstag spielen sie ein Konzert in Mainz mit Symphonieorchester! Eine Party gibt es danach natürlich trotzdem. "Wir werden selbstverständlich abends dann noch mit unserer Crew, mit unserem Team feiern. Vor allem mit Fans und mit Freunden, beides. Besser geht’s doch gar nicht, oder", verraten sie Promiflash auf dem roten Teppich der Goldenen Kamera 2017.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de