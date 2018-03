SO selten, aber SO hübsch! Angelina Kirsch (28) zeigt sich meistens mit viel Make-up im Gesicht! Doch mit einem aktuellen Instagram-Bild beweist das Curvy Model, dass sie auch natürlich ein echter Hingucker ist. Ihre Fans sind begeistert vom seltenen Fast-Ungeschminkt-Schnappschuss: "Wow, so schön kann eine Frau auch ohne Schminke sein", schreibt ein Fan unter das Bild!



