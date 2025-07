Engelgleich: Tanner Martin ließ sich vor Tod noch zeichnen

Tanner Martin hat in einem letzten bewegenden Akt der Liebe ein Familiendenkmal geschaffen. Trotz seines jahrzehntelangen Kampfes gegen Darmkrebs, der am 25. Juni mit seinem Tod im Alter von 30 Jahren endete, hinterließ er seiner Ehefrau Shay Wright und seiner erst wenige Wochen alten Tochter AmyLou ein besonderes Geschenk: ein Familienporträt. Der Influencer hatte die Künstlerin Amber Eldredge darum gebeten, ihn und seine Familie als eine ewige Einheit darzustellen – mit ihm in der Rolle des "engelgleichen" Vaters und Ehemanns.

Amber berichtete in einem emotionalen Instagram-Beitrag über den Entstehungsprozess des Gemäldes, das Tanner, Shay und die am 15. Mai geborene AmyLou zeigt. Sie beschrieb, wie sie in stiller Ehrfurcht und unter Tränen an dem Porträt malte, das die Stärke und Liebe der kleinen Familie einfangen sollte. Besonders eindringlich erinnerte sich die Künstlerin an Tanners erste Worte an AmyLou, die er aussprach, als er sie das erste Mal hielt: "Ich habe so lange darauf gewartet." Diesen besonderen Moment verewigte sie in ihrer Arbeit, die wenige Stunden vor Tanners Tod der Familie übergeben wurde.

Tanner und Shay hatten kurz vor AmyLous Geburt umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um eine Zukunft für Mutter und Kind zu sichern. Auch die sozialen Medien nutzten sie, um Unterstützungsaufrufe zu starten. Tanner hinterließ zudem eine Videobotschaft, die seine Lebensfreude und Liebe zu Shay und AmyLou zeigt. "Das Leben war großartig, ich habe es genossen", betonte er in einem Statement, das posthum veröffentlicht wurde.

Tanner Martin, Influencer

Gemälde von Tanner Martin und seiner Familie

Tanner Martin mit seiner Ehefrau Shay Wright, Februar 2024

