Hollywoodstars erinnern an verstorbenen Michael Madsen (67)

Hollywood trauert um Michael Madsen (67): Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Reservoir Dogs" und "Kill Bill", ist am 3. Juli im Alter von 67 Jahren in seinem Haus in Malibu verstorben. Seine Schwester Virginia Madsen, ebenfalls Schauspielerin, veröffentlichte kurz nach der traurigen Nachricht eine rührende Hommage an ihren Bruder, in der sie ihn als "Poeten, verkleidet als Outlaw" beschrieb. "Er war ein Vater, Sohn, Bruder – voller Widersprüche, gezeichnet von Liebe, die ihre Spuren hinterlassen hat. Ich werde unseren gemeinsamen Humor und das Lachen vermissen", sagte sie in der Erklärung, die unter anderem Variety vorliegt.

Neben seiner Familie erinnerten sich zahlreiche Wegbegleiter an Michael. Vivica A. Fox, die mit ihm in "Kill Bill" spielte, bezeichnete ihn gegenüber der New York Post als einen "unglaublich talentierten Mann mit einer fantastischen Leinwandpräsenz." Jennifer Tilly (66) teilte ihre Erinnerungen an die Dreharbeiten zu "The Getaway" auf X und betonte, wie sicher er sie während ihrer noch jungen Karriere fühlen ließ. Der Schauspieler James Woods (78) würdigte ihn in den sozialen Medien als Persönlichkeit mit "großem Herzen", die er niemals vergessen werde. Harvey Keitel (86), der mit Michael in "Reservoir Dogs" vor der Kamera stand, sprach von einem "großen amerikanischen Poeten" und fügte hinzu: "Ich werde niemals die Kraft einer der besten Filmszenen vergessen, in der du und Chris Penn spielten."

Michael Madsen hinterlässt nicht nur ein beeindruckendes filmisches Vermächtnis, sondern auch bewegende Geschichten aus seinem persönlichen Leben. Seinen Weg in die Schauspielerei fand er in Chicago, inspiriert durch einen Auftritt von John Malkovich (71). Familiärer Zusammenhalt war ein wichtiger Teil seines Lebens – so teilte er mit seiner Schwester Virginia nicht nur den Beruf, sondern auch Leinwandzeit, unter anderem im satirischen Dokumentarfilm "Being Michael Madsen". Mit seiner rohen, widersprüchlichen Art prägte Michael Generationen von Filmfans und hinterlässt sowohl bei Kollegen als auch bei Freunden und Familie eine große Lücke.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Madsen bei den Filmfestspielen in Cannes, 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Buscemi, Michael Madsen, Quentin Tarantino, Harvey Keitel und Tim Roth, "Reservoire Dogs"-Cast

Anzeige Anzeige