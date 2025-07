Schwangere Paulina Pilch und ihr Adi haben sich verlobt

Paulina Pilch und ihr Partner Adi gehen den nächsten Schritt: Sie haben sich verlobt! Wie die Are You The One?-Bekanntheit auf Instagram verkündet, hat ihr Liebster um ihre Hand angehalten – und zwar ganz romantisch bei Sonnenuntergang am Strand. "Du liebst mich so, wie ich bin, aus tiefstem Herzen – und ich tue dasselbe, absolut und unendlich. Jetzt und für immer und eine Million Mal – Ja!", schreibt die Influencerin überglücklich. Dazu teilt sie rührende Aufnahmen des Antrags sowie Fotos, auf denen sie stolz ihren Ring in die Kamera hält.

In ihrem emotionalen Posting ließ Paulina keinen Zweifel daran, wie sehr Adi ihr Leben verändert hat. "Mein Leben war nie glücklicher, als seit ich dich getroffen habe – selbst nach zwei Jahren voller Höhen und Tiefen. [...] Du hast mich immer gerettet und beschützt", schreibt die 28-Jährige und fügt hinzu: "Zu sagen, dass du die Liebe meines Lebens bist, reicht nicht, weil du die Liebe meiner Seele bist." Paulinas Follower freuen sich total mit ihr und Adi und überschütten die beiden mit Glückwünschen und lieben Worten. Auch Reality-Kollegen wie Alicia Costa Pinheiro melden sich bei dem frisch verlobten Paar: "Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch."

Paulina und Adi hatten ihre Beziehung im November 2023 öffentlich gemacht. Im März dieses Jahres gaben die beiden dann überglücklich bekannt, dass sie Eltern werden – sie erwarten einen kleinen Jungen, der in wenigen Monaten zur Welt kommen wird. Wie der Kleine heißen soll, haben die zwei allerdings noch nicht verraten. Damit lassen sie sich offenbar noch bis nach der Geburt Zeit. Nun können Paulina und Adi aber erst einmal ausgiebig ihre Verlobung feiern!

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch im Juli 2025

Instagram / paulinapilch Adi Sousa und Paulina Pilch im Juli 2025

Instagram / paulinapilch Paulina Pilch und ihr Freund Adi bei der Verkündung des Babygeschlechts

