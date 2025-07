"Euphorie": Der Trailer zum deutschen "Euphoria"-Film ist da

Die beliebte US-Serie "Euphoria" bekommt einen deutschen Ableger: Der erste Trailer zur Serie "Euphorie" wurde bereits auf YouTube veröffentlicht und gibt einen packenden Einblick in die Neuproduktion. Im Mittelpunkt steht die 16-jährige Mila, gespielt von Derya Akyol, die nach einem Aufenthalt in der Jugendpsychiatrie versucht, ihren Platz im Leben zu finden. Mila wird von ihrer schwierigen Vergangenheit eingeholt, als ein Sexvideo von ihr publik wird. Gleichzeitig verstrickt sie sich in eine Dreiecksbeziehung und gerät in einen gefährlichen Strudel aus Drogen, Gewalt und Emotionen. Gedreht wurde die Serie in Nordrhein-Westfalen, unter anderem in Köln, Duisburg und Gelsenkirchen.

Die Hauptdarstellerin Derya Akyol ist zwar neu im Rampenlicht, jedoch alles andere als unerfahren vor den Mikrofonen. Sie ist eine gefragte Synchronsprecherin und lieh ihre Stimme internationalen Stars wie Jenna Ortega (22) und Maya Hawke (26). Zudem sprach sie die nervöse Emotion Zweifel im Kinohit "Alles steht Kopf 2". Auch mit der Originalserie "Euphoria" war sie bereits verbunden, da sie in der deutschen Fassung die Rolle des Ashtray synchronisierte. Mit "Euphorie" feiert sie nun einen großen Karriereschritt als Hauptdarstellerin. Regie führten Antonia Leyla Schmidt und André Szardenings, während Jonas Lindt als Showrunner der Produktion, die 2025 bei RTL+ starten wird, agierte.

Interessant ist, dass die US-Serie "Euphoria", die als Inspiration für "Euphorie" diente, selbst ein Remake ist. Sie basiert auf einer gleichnamigen israelischen Serie aus dem Jahr 2012, die mit ihrem Fokus auf Sex, Drogen und das wilde Partyleben Jugendlicher für Aufsehen sorgte. Die amerikanische Version feierte jedoch weit größere Erfolge und hat sich mit nur zwei Staffeln bereits Kultstatus erarbeitet. Schauspielerinnen wie Zendaya (28) oder Sydney Sweeney (27) wurden durch die Serie zu Weltstars. Während die dritte Staffel des amerikanischen Originals noch auf sich warten lässt, bringt "Euphorie" die schillernde, aber düstere Ästhetik nun mit deutscher Perspektive auf die Bildschirme.

RTL / Zeitsprung / Nirén Mahajan Drehstartfoto von "Euphorie"

Instagram / thederyaakyol Derya Akyol am Set von "Euphorie", 2024

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

