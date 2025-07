Clara und Lena: Martin Braun vergleicht seine ersten Küsse

Martin Braun hat im Verlauf seiner Suche nach der großen Liebe bei Die Bachelors bereits zwei Frauen auf Einzeldates näher kennengelernt: Clara und Lena. Dabei kam es jeweils zu einem ersten Kuss, den der Rosenkavalier jetzt in einem Interview mit Promiflash miteinander verglich. "Der Kuss mit Clara war einfach aus der Situation heraus sehr schön", erzählte Martin und gestand, dass er besonders nervös war, da es sein erster Kuss vor laufender Kamera war. Mit Lena habe der Kuss hingegen an einer romantischen Location stattgefunden, was das Knistern und die Chemie verstärkt habe.

Während Martin die beiden Momente als einzigartig und wichtig beschreibt, um die Verbindung zu den jeweiligen Frauen auszuloten, wird in der Sendung auch deutlich, wie unterschiedlich die Teilnehmerinnen selbst auf die Situation reagieren. Clara zeigte sich nach ihrem Kuss gelöst und sichtlich angetan, während Lena anmerkte, dass trotz der romantischen Atmosphäre Anspannung spürbar war. Trotzdem scheint auch sie nicht abgeneigt, denn Martin betonte: "Lena gefällt mir sehr." Bisher scheint sich der Bachelor auf beiden Seiten noch alle Optionen offenzuhalten.

In der Villa lösten die Zärtlichkeiten ebenfalls gemischte Reaktionen aus – besonders Clara war nicht gerade begeistert, als sie von Martin und Lenas Kuss erfuhr, und zog sich daraufhin erst einmal zurück. Im Promiflash-Interview verdeutlichte Martin jedoch, wie besonders der Kuss mit der Hamburgerin für ihn gewesen sei: "Es war der erste in der Sendung und auch der erste vor einer Kamera für mich. Er hat sich wirklich magisch und richtig angefühlt, es hat in dem Moment einfach alles gepasst."

RTL / Annette Etges, RTL / Annette Etges, RTL / Lena-Luise Grellert Collage: Clara, Lena und Martin von "Die Bachelors" 2025

RTL / Annette Etges Collage: Lena, "Die Bachelores"-Teilnehmerin

RTL Collage: Martin Braun, "Die Bachelors"-Teilnehmer