Nach dem Internet erobern die Fitness-Queens Pamela Reif und Sophia Thiel nun auch noch den Buchmarkt. Anfang Januar erschien Sophias Werk, am 16. März zieht Pamela mit ihrem Autorendebüt Strong and Beautiful nach – treten die sportlichen Beautys jetzt etwa in einen harten Konkurrenzkampf? Im Promiflash-Interview verneint Pamela das vehement: "Sophias Buch ist hauptsächlich ein Kochbuch. Das ist bei mir auch ein Teil, aber ein relativ kleiner Teil. Von daher gibt es von meiner Seite aus nicht so viel Konkurrenzdenken." Echte Power-Frauen halten eben zusammen!



