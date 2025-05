"Traumfrau": Willi Whey bestätigt Trennung von Pamela Reif

Pamela Reif (28) und Willi Whey (30) galten inoffiziell als das Traumpaar der Fitnessszene schlechthin. Zwar bestätigte die YouTuberin nie, dass sie und der TikToker ein Paar sind, dennoch war die Verbindung der beiden eher ein offenes Geheimnis. Nun soll das Liebesglück der beiden jedoch vorbei sein. Das bestätigt Willi überraschend offen gegenüber Bild: "Wir waren rund zwei Jahre zusammen. Es war eine wunderschöne Zeit mit einer großartigen Frau. Pamela ist wirklich eine Traumfrau. Es war eine Ehre, ihre private Seite kennenzulernen."

Im Gespräch mit der Zeitung erklärt der Influencer, was der Grund für die Trennung der beiden ist. "Sie ist ein absoluter Workaholic, ich bin eher der Abenteuertyp, der raus will, Motorrad fährt und die Welt entdeckt. Unsere Lebensstile waren einfach zu verschieden", verrät er und ergänzt: "Ich brauche jemanden, mit dem ich draußen was erleben kann. Die Insel erkunden, auf dem Motorrad losfahren. Dafür war bei ihr einfach kein Platz, und das ist auch okay." Obwohl beide nicht mehr zusammen sind, bleiben sie laut Willi aber nach wie vor in Kontakt – jedoch freundschaftlich: "Es gibt kein böses Blut. Wir verstehen uns immer noch gut, schreiben regelmäßig."

Kennengelernt haben sich die beiden Fitness-Influencer wohl im Jahr 2022. "Das war total random, wir wurden für eine Social-Media-Kampagne zusammengebracht", erklärt Willi gegenüber dem Blatt. Obwohl beide eigentlich nur zwei neue Videos für ihren Fitness-Content planten, verstanden sich die zwei richtig gut. "Am Ende haben wir stundenlang weitergedreht, weil die Chemie einfach da war", erinnert sich Willi und verrät: "Es hat direkt geknistert, da war schon was in der Luft." Trotz Willis Offenheit hat sich Pamela bisher nicht öffentlich zu dem Liebes-Aus geäußert.

Instagram / williwhey Willi Whey im August 2022

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Juli 2024

