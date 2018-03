Heute wird Sebastian Pannek (30) seine letzte Rose vergeben – doch wer bekommt sie? Um das Herz des Bachelors kämpfen noch Erika (25) und Clea-Lacy (25). Ex-Rosenkavalier Leonard Freier (32) hat schon eine Ahnung, welche Kandidatin gewinnen wird, wie er Promiflash im John Reed Fitness Music Club verraten hat: "Also ich bin der Meinung, eigentlich war ich der Meinung, Viola hätte sie bekommen sollen, weil die beiden hatten so einen Draht zueinander. Jetzt ist sie weg, Erika ist mir eher unter gegangen, also sage ich: Clea-Lacy."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de