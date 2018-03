Was für eine süße Familie! Fußballer Jérôme Boateng (28) ist stolzer Papa seiner Zwillinge Soley und Lamia. Die beiden Sechsjährigen verzücken aber nicht nur ständig ihren berühmten Papa, sondern auch Tante Avelina Boateng. Die verrät jetzt im Interview mit Promiflash, wie hin und weg sie von den beiden Mädels ist: "Sie sind mir unheimlich wichtig und als die auf die Welt gekommen sind, war das für mich echt noch mal so ein neues Gefühl, wie man lieben kann." Was für eine süße Liebeserklärung an ihre Nichten! Ob es daran liegt, dass die beiden Kids ihrer Tante so unglaublich ähnlich sehen? Schließlich werden Soley und Lamia manchmal sogar für Avelinas Töchter gehalten...



