Was für ein Happy-End! Für Liz Kaeber (24) scheint derzeit in Liebesdingen alles richtig zu laufen. Erst vor wenigen Tagen präsentierte sie ihren Neuen via Instagram. Schon zu Jugendzeiten waren sie und Nick ein Paar, jetzt feiern die beiden ihr fulminantes Beziehungs-Comeback. Ob er der Mann fürs Leben ist? Zumindest optisch passt Nick perfekt zu Liz' Ansprüchen. Ende 2016 verriet sie im Promiflash-Interview: "Ich liebe große Männer, dunkelhaarig, wahrscheinlich auch ein bisschen südländisch."



