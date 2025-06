Ehrliche Gedanken: Will Liz Kaeber noch ein zweites Baby?

Liz Kaeber (32) hat vor wenigen Monaten ihr erstes Kind zur Welt gebracht – einen kleinen Jungen, der den Namen Loki trägt. Nun hat sich die Influencerin in ihrer Instagram-Story dazu geäußert, ob sie sich vorstellen könnte, ihre Familie zu erweitern. "Also an sich könnten wir uns schon vorstellen, noch ein Kind zu bekommen", macht Liz klar. Jedoch habe sie auch einige Bedenken. Der Alltag mit einem Baby und ihre beruflichen Verpflichtungen stellen für die frischgebackene Mama eine große Herausforderung dar. Wie würde das erst mit mehr Nachwuchs werden?

Die 32-Jährige schildert offen, dass ihr Tagesablauf momentan komplett von ihrem kleinen Sohn bestimmt wird – gerade weil sie sich entschieden hat, Loki voll zu stillen. Das bedeutet für Liz, dass sie aktuell nahezu jeden beruflichen oder gesellschaftlichen Termin absagt, da ihr Baby rund um die Uhr auf sie angewiesen ist. "Irgendwie bekomme ich das mit meinen Jobs nicht so vereint. Ich finde es superschwierig", gesteht die einstige Bachelor-Gewinnerin. Doch Loki sei wiederum auch erst vier Monate alt, weshalb sie nicht so streng mit sich sein wolle.

Seit der Geburt ihres Sohnes gibt Liz immer wieder Updates aus ihrem Leben als Neu-Mama. So sei sie beispielsweise anfangs skeptisch gegenüber dem Stillen gewesen. Inzwischen liebt sie es aber – vor allem wegen der besonderen Verbindung, die sie dadurch zu ihrem Baby aufbaut. "Ich bin so voller Liebe und zudem stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe, auch wenn ich das Stillen nie für mich wollte", schwärmte sie dazu auf Social Media. Loki machte sie und ihren Mann Nick Maerker Anfang des Jahres erstmals zu stolzen Eltern.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki, April 2025

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker mit ihrem Sohn Loki

