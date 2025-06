Sie wollte erst nicht stillen: Heute ist Liz Kaeber dankbar

Liz Kaeber (32) ist seit einigen Monaten stolze Mutter ihres Sohnes Loki. In ihrer Instagram-Story teilt sie nun einen sehr persönlichen Einblick in ihre Welt als Mama, die sie zum ersten Mal durchlebt. So sei die Influencerin anfangs skeptisch gegenüber dem Stillen gewesen – doch mittlerweile empfindet sie es als eine besonders innige Erfahrung. "Ich bin so voller Liebe und zudem stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe, auch wenn ich das Stillen nie für mich wollte", schreibt Liz zu einem Foto, auf dem sie ihr Baby liebevoll stillt.

In ihrer Story schwärmt die ehemalige Bachelor-Kandidatin von dem innigen Kontakt und besonders von den Blicken, die Loki dabei mit ihr austauscht. Nach anfänglichen Unsicherheiten sei sie heute sehr dankbar, dass sie sich für das Stillen entschieden hat. Die Herausforderung habe sich für die 32-Jährige absolut gelohnt. "Diese Verbindung beim Stillen ist wirklich eine unendliche Magie", berichtet Liz ihrer Community ganz stolz. Sohnemann Loki ist inzwischen bereits vier Monate alt.

Neben den magischen Momenten, die Liz durch das Stillen genießt, war der Start ins Muttersein für sie nicht immer leicht. Ihr kleiner Sohn hält sie und ihren Mann Nick Maerker aktuell oft auf Trab. Liz gestand vor wenigen Tagen, dass die Umstellung manchmal an ihren Kräften zehrt. "Ich verspüre aktuell so viel Druck", räumte die Neu-Mama dazu auf Social Media ein. Sie fürchte, die Zeit mit ihrem Nachwuchs nicht komplett genießen zu können.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

Anzeige Anzeige