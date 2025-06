"Bestes Gefühl": Liz Kaeber teilt süße Kuschelfotos mit Loki

Für Liz Kaeber (32) ist der 28. Tag im Monat immer ein besonderer. Ihr kleiner Sohn Loki erblickte nämlich am 28. Januar dieses Jahres das Licht der Welt – und ist somit nun schon ganze fünf Monate alt. Mit einem zuckersüßen Instagram-Post zelebriert die Social-Media-Bekanntheit diesen Meilenstein. Liz teilt drei Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Loki im Bett kuschelt: Der kleine Mann rollt sich fröhlich umher, während seine Mutter ihn liebevoll im Arm hält. Dazu schreibt Liz: "Das beste Gefühl."

Bei Aufnahmen wie diesen schmilzt die Community der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin regelmäßig dahin. Das zeigt sich auch in den Kommentaren unter den aktuellen Schnappschüssen. "Sterbe. So süß", kommentiert beispielsweise Promi-Dermatologin Dr. Emi Arpa. Liz' Fans bemerken, wie unendlich liebevoll sie mit ihrem Kind ist. Sie schreiben: "Es geht nichts über die warme Liebe einer Mutter", "dieses unsichtbare Band, nicht mit Worten zu beschreiben" und "ihr zwei – so süß".

Die Influencerin teilt auf ihrem Social-Media-Profil aber nicht nur die rosigen Seiten des Mama-Seins. Von Anfang an war sie ehrlich zu ihren Followern und nahm kein Blatt vor den Mund, wenn sie bemerkte, dass ihr alles über den Kopf wächst. Inzwischen sei sie an ihrer Aufgabe gewachsen – die 32-Jährige geht in ihrer Rolle als Mutter voll und ganz auf. Dennoch betonte sie vor Kurzem in ihrer Instagram-Story: "Ich könnte glücklicher nicht sein. Ich möchte euch nur mit auf den Weg geben, für Frauen, die sich anfangs ebenfalls schwertun oder eben nicht den leichtesten Start hatten: Es wird sehr viel besser, sehr viel leichter und man wächst jeden Tag in der neuen Rolle und lernt dazu."

Instagram / lizkaeber Loki und Mama Liz Kaeber kuscheln

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki im Juni 2025