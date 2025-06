Schwerer Start mit Baby Loki: Liz Kaeber ist jetzt glücklich

Liz Kaeber (32) ist Anfang des Jahres zum ersten Mal Mama geworden. Doch der Start mit Sohn Loki war für die Influencerin alles andere als leicht. Wie sie nun auf Instagram mit ihren Followern teilt, fühlte sie sich zu Beginn von ihren neuen Aufgaben als Mutter überwältigt. Vor allem der Schlafmangel und die Herausforderungen beim Stillen setzten ihr zu. "Am Anfang hat sich alles extrem schwer angefühlt", gesteht Liz. Doch fast fünf Monate später weiß sie, damit besser umzugehen – inzwischen kann sie ihre Rolle als Mutter in vollen Zügen genießen.

Die Challenges, die das Mamasein mit sich bringen, habe Liz nun angenommen und könne mit ihnen auch besser umgehen – auch, weil ihr Mann Nick Maerker sie total unterstützt. "Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich möchte euch nur mit auf den Weg geben, für Frauen, die sich anfangs ebenfalls schwertun oder eben nicht den leichtesten Start hatten: Es wird sehr viel besser, sehr viel leichter und man wächst jeden Tag in der neuen Rolle und lernt dazu", appelliert die Ex-Bachelor-Teilnehmerin an ihre Fans. Sie habe gelernt, sich Zeit zu geben – und es sei auch total in Ordnung, mal wegen der Überforderung ein paar Tränchen zu verdrücken.

Der Alltag mit Liz' Sohn Loki pendelt sich also so langsam, aber sicher ein. Könnte sie sich vorstellen, Schwangerschaft, schlaflose Nächte und viele Kuscheleinheiten auch noch ein zweites Mal zu durchlaufen? "Also an sich könnten wir uns schon vorstellen, noch ein Kind zu bekommen", verriet die 32-Jährige auf Social Media dazu. Bedenken habe sie aber dennoch. Die Kombi aus Mamasein und beruflichen Verpflichtungen sei für Liz noch schwer zu vereinen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei sie sich deshalb noch nicht hundertprozentig sicher, ob sie weiteren Nachwuchs möchte.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki im Juni 2025

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki und ihrem Ehemann Nick Maerker

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin