"Bin so grau geworden": Mama Liz Kaeber fühlt sich unwohl

Liz Kaeber (32) liebt es, Mama zu sein – doch die Influencerin spricht in den vergangenen Tagen auch sehr ehrlich über ihre aktuellen Herausforderungen mit ihrem Baby. So berichtet sie nun auf Instagram, dass sie sich momentan nicht wohl in ihrer Haut fühlt. "Ich musste mich heute mal ein bisschen zurechtmachen. Ich fühle mich schon einfach nicht so wohl. Da muss ich einfach ehrlich mit euch sein", erklärt die Neu-Mama offen. Vor allem die grauen Haare, die sie inzwischen an sich entdeckt habe, würden die eher schwierige Phase aktuell unterstreichen. "Ich kann die grauen Haare halt auch nicht mehr zählen. Ich bin so grau geworden", gesteht Liz.

Dass sie sich nun mal etwas mit Make-up und Schmuck zurechtmachen konnte, habe Liz mal ganz gutgetan. Zudem konnte sie auch ein paar Erledigungen ohne Baby machen. In der Zwischenzeit kümmerte sich ihr Mann Nick Maerker zu Hause um Sohnemann Loki. Der Alltag mit einem Neugeborenen nehme Liz gerade vollständig ein. Deshalb befürchtet sie, die Zeit nicht genießen zu können. "Ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst, die Zeit nicht intensiv genug genießen zu können aufgrund des Drucks nebenbei", räumte die 32-Jährige vor wenigen Tagen ein.

Doch für Liz ist ihr erstes Kind auch das größte Geschenk, auch wenn nicht immer alles reibungslos läuft. "Mein Sohn, du bist der größte Reichtum meines Lebens, und keine Worte dieser Welt werden jemals beschreiben können, wie sehr ich dich liebe", schwärmte die Ex-Bachelor-Kandidatin Ende März von ihrem kleinen Schatz. Loki erblickte Anfang des Jahres das Licht der Welt – er krönte Liz und Nicks Liebe. Die beiden sind seit 2018 miteinander verheiratet.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki, Februar 2025

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, Ehepaar

