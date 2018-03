Sie ist im Herzen ihrer Kinder immer mit dabei. Barbara Ann Kelly (†36) kann schon die Mega-Erfolge der Kelly Family in den 1990ern nicht miterleben. Denn sie starb bereits im November 1982 an Krebs – nur ein Jahr nach der Geburt ihres jüngsten Kindes, Angelo Kelly (35). In der Musik ihrer Söhne und Töchter lebt die zwölffache Mutter natürlich weiter, auch jetzt beim Kelly-Family-Comeback im Jahr 2017!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de