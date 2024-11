Verbirgt sich im Schloss der Kelly Family etwa ein Schatz?

Gibt es einen versteckten Millionenschatz im alten Schloss der Kelly Family in Gymnich? Der YouTuber Knossi (38) hat sich gemeinsam mit Joey Kelly (51) auf die Spur einer alten Legende begeben, die besagt, dass im Schloss ein Vermögen von 18,9 Millionen Euro verborgen sein könnte. "Wir müssen nach Hohlräumen suchen, Joey. Dann ist das Geld noch hier irgendwo", meint Knossi hoffnungsvoll, als sie das Anwesen in Nordrhein-Westfalen in seinem neuen YouTube-Video erkunden, um das Rätsel um die verschwundenen Millionen zu lösen.

Die Geschichte um den möglichen Schatz geht zurück auf die Zeit nach dem Tod von Dan Kelly (✝71), dem Vater der berühmten Musikerfamilie. Während sich die Geschwister nicht auf eine Nutzung oder einen Verkauf des Schlosses einigen konnten, wurde es an verschiedene Personen verpachtet, darunter an Manfred Diel. Dieser wurde später verhaftet, weil er angeblich Kundengelder eines Geldtransportunternehmens unterschlagen hatte. Joey berichtet: "Er hat in zwei Tüten 18,9 Millionen Euro in seinen Kofferraum gesteckt und ist zum Schloss gefahren. In den zwanzig Minuten zwischen seiner Ankunft und der Verhaftung war das Geld plötzlich weg."

Für Joey, der aktuell in der vierten Staffel von 7 vs. Wild zu sehen ist, ist das Schloss Gymnich ein Ort voller Erinnerungen – sowohl guter als auch schwieriger Zeiten. Nachdem die Familie das Schloss 1998 erworben hatte, lebten sie dort 14 Jahre lang. Joey erinnert sich: "Wir kamen von der Straße, und dieses Schloss war Dekadenz. Wir waren abgehoben." Die Suche nach dem verborgenen Schatz lässt nun alte Geschichten wieder aufleben und bringt Joey und Knossi auf eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit der Kelly Family.

Joey, Angelo, Dan und Kathy Kelly im Schloss Gymnich

Instagram / knossi Knossi bei den Vorbereitungen zu "Mission Unkown"

