Joey Kelly spricht offen über Finanzen der Kelly Family

Joey Kelly (52) gewährt überraschende Einblicke in die finanziellen Anfänge der Band Kelly Family. Er verrät, dass sie in den Jahren vor ihrem großen kommerziellen Durchbruch mit Straßenmusik beeindruckende Summen eingenommen hätten. "An schlechten Tagen haben wir 3.000 bis 5.000 Mark verdient – am Tag. An guten Tagen waren es sogar 20.000 bis 30.000 Mark", so der Musiker im Podcast "Feelings" von Kurt Krömer (50). Diese Einnahmen seien von der Großfamilie akribisch organisiert worden, teilweise in gelben Postkisten gestapelt und später mithilfe einer Geldzählmaschine verarbeitet worden.

Trotz dieser imposanten Zahlen waren die Anfänge für die Kellys alles andere als leicht. Joey betont, dass die ersten sieben bis zehn Jahre für die Familie eher ein Kampf ums Überleben gewesen seien. Viele der großen Einnahmen seien erst später dazugekommen, als die Gruppe nach und nach gelernt hätte, welche Orte die besten für ihre Auftritte waren. Außerdem sei zu bedenken, dass der Verdienst für insgesamt zehn Familienmitglieder hätte ausreichen müssen, die gemeinsam hart gearbeitet hätten, um ihre Musik auf die Straßen der Welt zu bringen. "Wir haben sehr, sehr viel verdient, aber wir haben auch sehr, sehr viel gearbeitet", fasst der 52-Jährige zusammen.

Auch abseits der Finanzen blieb das damalige Leben der Kelly Family mehr als ungewöhnlich. Die musikalische Großfamilie lebte auf einem Hausboot, das zugleich ihr Proberaum und ihr Zuhause war. Joey erzählt, wie sie "über eine Million Mark in den Kisten der Post horteten", weil es keine andere Möglichkeit gegeben habe, das viele Kleingeld zu lagern. Diese Zeit hätte die Familie noch enger zusammengebracht und sie nachhaltig geprägt. Joey, der später nicht nur als Musiker, sondern auch als Extremsportler Erfolg hatte, hat sich diese Disziplin und den Zusammenhalt bis heute bewahrt. "Uns hat als Familie vor allem das harte Arbeiten zusammengeschweißt", betonte er in einem früheren Interview.

RTLZWEI / Marc Bremer Kelly Family, August 2022

Getty Images Joey Kelly, Musiker

