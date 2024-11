Patricia Kelly verkauft ihre Traumvilla bei Düsseldorf

Patricia Kelly (54) verkauft ihre beeindruckende Villa in Heiligenhaus bei Düsseldorf für 1,4 Millionen Euro. Das geräumige Anwesen verfügt über zehn Zimmer, 416 Quadratmeter Wohnfläche und steht auf einem großzügigen Grundstück von 1226 Quadratmetern mit einem weitläufigen Garten. Nachdem bereits ihr Domizil auf Mallorca zum Verkauf stand, möchte sie nun auch ihr Zuhause in Deutschland veräußern. Patricia bestätigte gegenüber der Zeitung Bild den Verkauf ihres Hauses und erklärte, dass es bereits mehrere Interessenten gibt, jedoch noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Für die Familie besteht keine Eile auszuziehen; sie möchten das passende Angebot abwarten.

Der Grund für den Verkauf ist nicht etwa finanzieller Natur, denn die Familie besitzt mehrere Immobilien in Deutschland, Spanien und Irland. Vielmehr liegt es daran, dass die beiden Söhne von Patricia und ihrem Ehemann mittlerweile ausgezogen sind und eigene Wohnungen in Düsseldorf bezogen haben. "Die Kinder sind flügge. Was sollen wir mit so vielen Quadratmetern?", sagt Patricia im Interview. Das Haus ist für das Paar nun zu groß geworden, und sie sehen es als Gelegenheit, sich zu verkleinern. Die Familie nimmt sich Zeit, um den richtigen Käufer zu finden, und verspürt keinen Druck, schnell auszuziehen.

Wo Patricia mit ihrer Familie als Nächstes wohnen wird, ist noch offen: "Das wissen wir selbst noch nicht genau", gesteht die Sängerin. Doch diese Ungewissheit bereitet ihr keine Sorgen. "Ich bin es von der Kelly Family ja gewohnt, nie lange an einem Ort zu sein", fügt die Musikerin, die im Februar ihre Tour absagen musste, hinzu. Patricia wurde als Mitglied der berühmten Kelly Family bekannt, die in den 1990er Jahren mit ihrem einzigartigen Lebensstil und ihrer Musik weltweite Erfolge feierte. Ständiges Umziehen und neue Orte entdecken - das prägte ihre Kindheit und Jugend, und so lässt sie sich nun überraschen, wo es als Nächstes hingeht.

Anzeige Anzeige

Instagram / patriciakelly.official Patricia Kelly, Sängerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Patricia Kelly und ihr Mann Denis im November 2018 in Berlin

Anzeige Anzeige