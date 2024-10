Joey Kellys ältere Halbschwester starb mit nur zwei Jahren

Joey Kelly (51) hat ein bislang unbekanntes Familiengeheimnis enthüllt: Seine Halbschwester starb im Alter von nur zwei Jahren durch Ertrinken. In der SWR-Sendung "Krause kommt" sprach der Musiker über den schlimmen Verlust, der die Kelly Family bis heute prägt. Diese tragische Geschichte hatte in der Vergangenheit niemand aus der Familie öffentlich gemacht. Der Tod des Mädchens habe laut Joey alle sehr mitgenommen und zu einigen Veränderungen in der Familiendynamik geführt.

"Meine Mutter war das Kindermädchen aus der ersten Ehe meines Vaters", erzählte Joey und fügte hinzu: "Die Familie zerbrach, weil meine ältere Halbschwester im Alter von zwei Jahren gestorben ist. Sie ist ertrunken. Das weiß keiner." Seine Mutter wurde zur neuen Mama der Familie und bekam mit seinem Vater acht weitere Kinder. Über die Halbgeschwister sei in der Kelly Family allerdings lange nicht gesprochen worden: Joey habe erst mit 13 Jahren von einem Cousin erfahren, dass eine seiner Schwestern nicht seine leibliche Schwester ist. Auch Patricia Kelly (54) soll erst mit 25 Jahren von ihren Halbgeschwistern erfahren haben. "Das war ein Thema, da hat man nie drüber gesprochen. Wir waren alle eine Familie", fügte der 51-Jährige hinzu.

Die Kelly Family hat sich über Jahrzehnte hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut, die sie durch alle Höhen und Tiefen begleitet hat. Der Verlust von Joeys Schwester Barby Kelly (✝45) im Jahr 2021 erschütterte Fans und Familie gleichermaßen. Trotz der vielen Schicksalsschläge zeigt sich die Familie aber stets vereint und betont ihren starken Zusammenhalt. Joey, der gerade in der aktuellen Staffel 7 vs. Wild zu sehen ist, hat in der Vergangenheit häufig darüber gesprochen, wie wichtig ihm seine Geschwister seien – für die Kellys stehe die Familie immer an erster Stelle.

United Archives GmbH / ActionPress Die Kelly Family

Barby Kelly in jungen Jahren

