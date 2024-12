Doch kein Streit: Maite Kelly feiert Weihnachten mit Familie

Sängerin Maite Kelly (45) steht vor einer möglichen weihnachtlichen Versöhnung mit ihrer Familie. In den letzten Jahren hielten sich hartnäckige Gerüchte über Streitereien innerhalb der berühmten Kelly Family, was besonders in der besinnlichen Weihnachtszeit eine traurige Vorstellung war. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. Maite hat in einem Interview mit Das neue Blatt betont, wie sehr ihr die Weihnachtszeit am Herzen liege und dass sie sich auf eine harmonische Feier mit ihrer Familie freue.

Weihnachten hat für Maite eine besondere Bedeutung. "Wir haben als Familie immer die passenden Pyjamas und kultivieren die Gemütlichkeit. Weihnachten ist für uns die Zeit der Gemütlichkeit", schwärmte sie von den festlichen Traditionen. Die Sängerin genieße die Zuneigung und Wärme, die sie in dieser Zeit von ihren Liebsten erfahre. Ob die Harmonie innerhalb der Kelly Family auch über die Feiertage hinaus anhält, bleibt abzuwarten, doch die Zeichen für einen Neuanfang stehen gut.

Maites Entscheidung, sich auf ihre Solokarriere zu konzentrieren, führte zu Spannungen in der Familie. Einige ihrer Familienmitglieder interpretierten es so, als wäre ihr die Zusammenarbeit mit der Familie weniger wichtig. Die Sängerin, die sich kürzlich von ihrem Manager trennte, äußerte sie sich über die Missverständnisse: "Für meine Geschwister ist es schwer zu verstehen, dass ich wegen meiner eigenen musikalischen Vorstellung und meines Disco-Herzens etwas anders ticke."

Getty Images Die Kelly Family bei "2021! Menschen, Bilder, Emotionen! - Der grosse RTL Jahresrückblick"

Getty Images Maite Kelly im Dezember 2021

