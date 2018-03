Fake-Auftritte bei DSDS? Dauerkandidat Menderes (32) schaffte es einmal wieder in den Recall, doch seinen Auftritt in Dubai umringt ein Geheimnis. Im TV sah es so aus, als wäre der Sänger allein vor der Jury aufgetreten. Doch nun kommt heraus: Eigentlich sang er mit zwei anderen Teilnehmern zusammen. Einer der beiden war Lutz Thase. Der Musiker verriet Promiflash jetzt: "Wir sind definitiv rausgeschnitten worden. Das war auch sehr überraschend. Ich habe mir gedacht, wie machen die das? Wir waren zu dritt dort. Sie haben das tatsächlich so gedreht, dass Patrick und ich nicht gesendet worden sind."



