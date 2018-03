Hat sich Mandy Bork etwa wirklich unters Messer gelegt? Seit Jahren muss die GNTM-Zweite von 2009 mit hartnäckigen Gerüchten kämpfen. Kritiker finden, das heute sehr gefragte Model habe sich optisch sehr verändert: Vor allem Mandys Nase wirke schmaler und sehr gerade. Der Grund, warum das Model schon vor drei Jahren ein Foto bei Instagram gepostet hatte, das das Gegenteil beweisen sollte. Auf der Collage aus Bildern von 2009, 2011 und 2014 war Mandys Nase aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Ob sie tatsächlich beim Schönheitschirurgen war, verriet sie Promiflash jetzt am Rande der Beauty-Messe in Düsseldorf: “Ich habe es persönlich jetzt wirklich noch nicht gemacht. Also, ich habe ja auch dieses Dreier-Foto hochgeladen. Aber ich hätte auch keine Probleme damit, es zu sagen, wenn es so ist. Weil letztendlich ist es mein Körper und es geht doch niemanden etwas an."



