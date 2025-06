Model Mandy Bork präsentiert ihren Babybauch im Urlaubslook

Model Mandy Bork erfreut ihre Fans mit zauberhaften Urlaubsfotos, die ein kleines Detail in den Vordergrund rücken: ihren Babybauch. Die Influencerin und Reality-TV-Bekanntheit erwartet zusammen mit ihrem Mann ihr erstes Kind. Passend zu den sommerlichen Temperaturen zeigt sich Mandy in einem eleganten weinroten Zweiteiler auf Instagram. Unter dem lockeren Top blitzt ihre kleine Rundung hervor, die sie liebevoll mit ihren Händen umrahmt. Zu den Bildern schreibt sie "besos al sol", was übersetzt "Küsse in der Sonne" heißt, und lässt damit ihre Freude über diese besondere Zeit durchblicken.

Der sonnige Hintergrund der Bilder zeugt davon, dass Mandy aktuell eine wohlverdiente Auszeit genießt. Unklar ist, ob es sich dabei um eine spontan eingeleitete Kurzreise oder eine längere Auszeit handelt, um die ersten Monate der Schwangerschaft in vollen Zügen auszukosten. Einen intimen Einblick, mit wem und wo sie genau entspannt, hat Mandy bisher nicht gegeben. Doch ihre Strahlkraft auf den Bildern lässt erahnen, wie glücklich sie über die bevorstehenden Veränderungen in ihrem Leben ist.

Die ehemalige Kandidatin von Germany's Next Topmodel hat ihre Community schon vor einigen Wochen an den Babynews und ihrer Vorfreude teilhaben lassen. Bereits zu diesem Zeitpunkt ließ sie durchblicken, wie sehr sie sich auf die neue Rolle als Mutter freut. Begleitet wird sie dabei von ihrem Partner, mit dem sie ihre Liebe fürs Leben und fürs Reisen immer wieder in gemeinsamen Fotos und Momentaufnahmen zeigt. Mit diesen besonderen Einblicken gibt sie ihren Fans das Gefühl, sie auf ihrem Weg zu begleiten und sorgt so für Begeisterung in den sozialen Netzwerken.

