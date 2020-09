Mandy Bork trägt endlich ihren Ehering am Finger! Schon vor über zwei Jahren hatte die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihr großes Glück mit ihrer Community geteilt: Die Blondine und ihr Partner Philipp hatten sich verlobt. Auf die romantische Hochzeit mussten die Fans der Laufstegschönheit dann aber lange warten – denn die Turteltauben schoben die Pläne immer wieder auf. Nun haben sie den großen Schritt aber gewagt: Mandy und ihr Philipp haben standesamtlich geheiratet!

Das teilte die Influencerin ihren Followern am Montagabend via Instagram mit: Auf ihrem Kanal veröffentlichte sie gleich mehrere Bilder, die sie gemeinsam mit ihrem Schatz in Brautmode zeigen. Zu den Fotos schrieb die Wahlberlinerin glücklich: "Mr. und Mrs! Jede Liebesgeschichte ist wunderschön, aber unsere ist meine liebste. Der 05. September ist nicht nur unser Hochzeitstag, sondern auch unser elfter Jahrestag!" Es sei ein verrücktes Jahr gewesen, mit vielen Höhen und Tiefen: "Ich kann es nicht abwarten, den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen!", freute sich Mandy.

Zahlreiche ihrer Freunde gratulierten dem Pärchen bereits zur Trauung: Unter anderem hinterließen Topmodel Lorena Rae (26), Influencerin Novalanalove und Spielerfrau Ina Aogo (31) ihre Glückwünsche unter dem Bild. Überrascht euch das Jawort der beiden? Stimmt unten ab.

Mandy Bork Mandy Borks Verlobungsfoto

Instagram / mandybork Model Mandy Bork in Berlin

Getty Images Mandy Bork

