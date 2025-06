GNTM-Bekanntheit Mandy Bork und ihr Mann erwarten ein Baby

Mandy Bork hat auf Instagram eine wundervolle Nachricht verkündet: Sie und ihr Mann Philipp erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Auf ihrem Social-Media-Profil teilt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Bilder, die sie in einem stilvollen Outfit mit sichtbar gewölbtem Babybauch zeigen. Dazu schreibt sie emotionale Worte: "Dich wachsen lassen. Endlich teilen wir unser kleines Geheimnis, das in den letzten Monaten vor sich hin geköchelt hat. Fühle mich so gesegnet, mit meinem Lieblingsmenschen ein neues Leben zu erschaffen."

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche. So schreibt Ex-GNTM-Kandidatin Fata Hasanović (30): "Oh mein Gott. Wie wundervoll, herzlichen Glückwunsch." Auch Farina Opoku (34) schließt sich an und kommentiert: "Wie wunderschön! Gratuliere euch von Herzen." Moderatorin Sylvie Meis (47) hinterlässt folgende Nachricht: "Oh mein Gott. Ich freue mich so so doll für euch beide. Glückwünsche!" In ihrer Story bedankt sich Mandy für die unzähligen Nachrichten und bezeichnet ihre Schwangerschaft als wunderschöne Reise.

Das große gemeinsame Glück des Paares wird so um ein weiteres Kapitel bereichert. Im Jahr 2020 hatten Mandy und Philipp ihre Liebe mit einer standesamtlichen Hochzeit besiegelt, nachdem sie zuvor über zwei Jahre verlobt waren. Im Promiflash-Interview verriet Mandy vor der großen Hochzeit: "Ich finde, Verlobtsein ist so schön, das ist so frisch und so romantisch. Wir warten da ab, machen alles ganz entspannt und planen vielleicht ab nächstem Jahr."

Anzeige Anzeige

Instagram / mandybork Mandy Bork, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / mandybork Mandy Bork, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige