Seit zehn Jahren ist Mandy Bork in einer glücklichen Beziehung. Im März 2018 ging ihr Freund Philipp schließlich vor ihr auf die Knie und stellte dem Model die Frage aller Fragen. Ihre Beziehung hält die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – dennoch war sie vor Kurzem dazu bereit, ein paar Fragen zu ihrem Privatleben zu beantworten: Einige Fans wollten wissen, ob das Paar bald Kinder bekommen möchte!

In einer Fragerunde auf Instagram klärte die Beauty nun genau diese Frage. "Nicht jetzt, aber in naher Zukunft auf jeden Fall und ich kann dieses Kapitel in meinem Leben kaum erwarten", gab das Werbegesicht offen zu. Am liebsten hätte die Blondine zwei Kinder – sie stellte aber auch klar: "Zurzeit bin ich aber nur eine glückliche Hunde-Mama!"

Über ihren Verlobten gab Mandy bislang nicht viel preis – und das aus einem guten Grund: "Er mag und versteht Instagram nicht wirklich und ich kann ihn da komplett verstehen. Es ist einfach nicht seine Welt", erklärte sie kürzlich in einem Interview. Doch auch sie selbst wolle ein wenig Privatleben für sich haben, zumal sie im Netz schon viel von sich zeige.

Mandy Bork Mandy Borks Verlobungsfoto

Instagram / mandybork Mandy Bork, Model

Getty Images Mandy Bork im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

