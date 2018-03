TV-Junggeselle Sebastian Pannek (30) entschied sich in der diesjährigen Bachelor-Staffel für Herzdame Clea-Lacy Juhn (25). Für die restlichen Rosenanwärterinnen hieß das: Sie hatten das Herz des Models nicht erobern können. Besonders enttäuscht zeigte sich damals Viola Kraus (26). Doch hegt die Beauty eigentlich heute noch romantische Gefühle für ihren ehemaligen Schwarm? "Nein, es ist jetzt doch etwas Zeit vergangen und man bekommt ja auch mit, wie die zwei (Clea und Basti, Anm. d. Red.) durch die Medien zusammenspielen und dann ist das Thema für mich definitiv durch – jetzt", verriet sie Promiflash. Auch Ex-Kandidatin Kattia Vides (29) sagt: "Es ist schon fünf, fast sechs Monate her. Also nein, keine Gefühle sind da."



