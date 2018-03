Unangenehmes Wiedersehen zwischen Sebastian Pannek (30) und Bachelor-Viola (26)? Die Münchnerin belegte in der aktuellen Staffel von Der Bachelor den dritten Platz. Das Finale zwischen Erika und Bastis Auserwählter, Clea-Lacy, verpasste sie damit nur knapp. Für Viola war das eine Riesenenttäuschung. In der Sendung waren sie und der Bachelor sich nähergekommen – die 26-Jährige hatte gehofft, dass Sebastian ihre Gefühle erwidern würde. Auch wenige Monate später, bei der Reunion-Show, merkte man ihr das noch an. Doch jetzt hat Viola es anscheinend geschafft. Negative Gefühle gegenüber Sebastian hat sie nicht mehr, wie sie im Promiflash-Interview verriet: "Das ist jetzt doch schon lange her. Wir können ganz normal miteinander umgehen. Wir sagen hallo, alles gut."



