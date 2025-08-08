Maura Higgins: Neuer Luxus-Traum in Essex enthüllt

Maura Higgins (34) hat sich einen lange gehegten Traum erfüllt: Die Reality-TV-Persönlichkeit zog in ihre luxuriöse Villa im Wert von 1.442.585 Euro in Essex. Nachdem die gebürtige Irin durch Formate wie "Love Island USA" und "I'm A Celebrity" internationale Bekanntheit erlangt hatte, konnte die 34-Jährige nicht nur ihre Karriere auf eine internationale Ebene heben, sondern sich auch ein beeindruckendes Vermögen von geschätzten 3.693.017 Euro aufbauen. Auf Instagram teilte Maura Bilder ihres neuen Zuhauses, darunter ein großzügiges Wohnzimmer mit französischen Türen und ein weitläufiger Garten. "Nach den stressigsten Monaten bin ich endlich angekommen", schrieb sie ihren begeisterten Followern.

Ihr neues Heim bietet nicht nur viel Platz mit fünf Schlafzimmern, sondern auch die Privatsphäre und Sicherheit einer geschlossenen Wohnanlage – ein wichtiger Faktor für die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin, nachdem ihr vorheriges Haus Opfer eines Einbruchs geworden war. Die Renovierung und Einrichtung ihrer Traumvilla dokumentiert Maura fleißig auf den sozialen Medien. Dabei zeigte sie auch ihren Freund Carl Bembridge, der es sich im unfertigen Essbereich bequem machte. "Keine Stühle, aber er findet immer etwas, wo er sitzen kann", kommentierte sie scherzhaft. Die Küche – das Herzstück ihres neuen Zuhauses – überzeugte mit einem eleganten Design, einschließlich eines großen Inselbereichs und Zugängen zu einem gepflegten Garten.

Der Umzug steht sinnbildlich für Mauras bemerkenswerten persönlichen und beruflichen Aufstieg. Die in einem kleinen Ort in County Longford geborene Influencerin hatte früher als Friseurin gearbeitet, bevor sie durch ihre Teilnahme an "Love Island" berühmt wurde. Es war ein mutiger Schritt, der sich gegen die ursprünglichen Pläne ihres Vaters und damaligen Freundes richtete, die sich ein bodenständigeres Leben für sie wünschten. Doch Maura entschied sich bewusst für ein Leben in der Öffentlichkeit, das Reisen und berufliche Herausforderungen kombiniert. Mittlerweile ist sie nicht nur erfolgreiche Moderatorin und Schauspielerin, sondern auch stolze Besitzerin eines Porsche Macan und lebt ihren Traum vom Glamourleben voller Erfolg und Eigenständigkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Maura Higgins bei den Brit Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Maura Higgins, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Maura Higgins bei den BRIT Awards 2025