Was läuft bei Jenny Elvers (44) und Mystery-Man Serhat Yilmaz? Knapp vier Wochen nach Bekanntgabe der Trennung von Steffen von der Beeck besuchte Jenny die Echo-Verleihung mit dem Geschäftsführer des Modelabels "Serfan". Und schnell keimten Gerüchte auf: Läuft da mehr? Im Promiflash-Interview sprach die Blondine nun Klartext: "Ich bin Single, also ich bin wirklich Single und glücklich damit, mit dieser Situation und da hat sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert und es ist natürlich klar: Ich habe auch Freunde, auch männliche Freunde. Und der Serhat, der macht Fashion, der macht ganz, ganz tolle Schuhe, ich habe wunderbare Schuhe von ihm und wir haben uns verabredet für den Abend und noch andere Freunde getroffen, also war wirklich ein rundum schöner, gelungener Abend."



