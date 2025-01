Für "Let's Dance": Hat Marc Eggers Bill Kaulitz ausgenutzt?

Für viele Fans hat die Teilnahme von Marc Eggers (38) an der diesjährigen Staffel von Let's Dance wohl einen miesen Beigeschmack. Dem Musiker wird von mehreren Seiten unterstellt, die Bekanntheit seines Ex-Partners Bill Kaulitz (35) für die eigene Karriere ausgenutzt zu haben. Dieser Meinung sind nicht nur Anhänger des berühmten Kaulitz-Zwillings, sondern auch einige seiner Promi-Kollegen. Auch Jenny Elvers (52) lässt in ihrem Podcast "Wanderzirkus" durchsickern, dass sie der Meinung sei, der Ballermann-Star sei nicht nur an dem Tokio-Hotel-Star selbst interessiert gewesen, sondern habe ein gewisses "Ziel" verfolgt.

Gegenüber ihrem Gesprächspartner Martin Tietjen (39) schneidet sie das Thema an. "Was sagst du denn zu Marc Eggers als Besetzung von 'Let's Dance'?", will sie von ihm wissen. Mit seiner Antwort trifft er bei der 52-Jährigen wohl voll ins Schwarze: "Da hatte jemand ein Ziel. Dieses Ziel hat er erreicht." Jenny entgegnet dem mit "Genau, 100 Punkte" und macht damit kein Geheimnis aus ihrer Vermutung, dass Marc mit Bill angebandelt hat, um sich eine Scheibe von seinem Ruhm abzuschneiden.

Laut Informationen von Bild soll es tatsächlich die Beziehung zu Bill gewesen sein, weswegen der 38-Jährige als "Let's Dance"-Kandidat überhaupt infrage kam. 2023 gelang die Flirterei zwischen dem Schwager von Heidi Klum (51) und dem auf YouTube bekannt gewordenen Marc an die Öffentlichkeit, als die zwei knutschend auf dem Oktoberfest gesichtet wurden. Ihre Beziehung machten sie aber erst im November 2024 öffentlich – nur wenige Wochen später schien alles wieder aus und vorbei zu sein.

