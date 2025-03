Traurednerin: Jenny Elvers als Ehrengast bei Hoenig-Hochzeit

Auf der idyllischen Insel Sylt gaben sich Heinz Hoenig (73) und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (40) erneut das Jawort. Am 29. März, nur einen Tag vor Annikas 40. Geburtstag, erneuerten die beiden in einer kleinen Zeremonie im "Strandhörn Hotel" ihr Eheversprechen. Unter den wenigen Gästen befand sich auch Jenny Elvers (52), die als Ehrengast eine besondere Aufgabe übernahm: Die Schauspielerin hielt die Traurede. "Ich musste wirklich schlucken. Reden und Weinen geht nicht zusammen. Das war schon sehr berührend", erklärte Jenny in einem Interview mit RTL.

Die Hochzeit stand ganz im Zeichen der Liebe, die das Paar trotz schwieriger Zeiten verbindet. Im vergangenen Jahr hatte Heinz monatelang um sein Leben kämpfen müssen, was die erneute Trauung zu einem besonders emotionalen Moment machte. Jenny lobte das Paar für die Stärke, mit der sie ihre Beziehung meistern: "Bei gutem Wetter und wenn alles in Ordnung ist, das kann ja jeder. Aber die beiden sind wirklich standhaft geblieben und haben zusammen gekämpft."

Jenny und Heinz verbindet eine tiefe Freundschaft, die bereits in den 1990er-Jahren ihren Anfang nahm. Trotz ihrer verschiedenen Lebenswege pflegen die beiden ein enges Verhältnis, das durch ihre gemeinsame Arbeit in der Schauspielbranche entstand. Jenny gehört zu den wenigen Menschen, die den Weg von Heinz intensiv miterlebt haben – von beruflichen Höhen bis hin zu persönlichen Rückschlägen. Für sie war die Rolle als Rednerin bei der Erneuerung des Eheversprechens nicht nur eine schöne Ehre, sondern auch ein emotionaler Moment in ihrer langjährigen Freundschaft.

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig im März 2025

Getty Images Jenny Elvers bei der Tribute To Bambi Gala im September 2024

