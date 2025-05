Jenny Elvers wünscht sich Namensänderung ihres Sohnes Paul

Jenny Elvers (52) hat kurz vor ihrem Geburtstag am 11. Mai einen ganz besonderen Wunsch öffentlich gemacht: Sie möchte, dass ihr Sohn Paul (24) seinen Nachnamen ändert. Im Interview mit der Bild erklärte die Reality-TV-Darstellerin, sie wünsche sich, dass Paul künftig den Doppelnamen Elvers-Elbertzhagen annimmt – passend zum Inkrafttreten des neuen deutschen Namensrechts seit dem 1. Mai. "Da bestehe ich drauf", betonte Jenny. Wichtig ist ihr der neue Name nicht nur aus Anlass ihres Geburtstags, sondern auch, weil am selben Tag Muttertag gefeiert wird. Aktuell trägt Paul den Nachnamen Elbertzhagen, doch mit der Gesetzesänderung ist nun auch die Kombination aus beiden Elternnamen möglich.

Die Hintergründe für diese Entscheidung liegen in der Familiengeschichte: Bereits zum Zeitpunkt von Pauls Geburt trug Jenny den Nachnamen Elvers. Nachdem sie 2003 ihren damaligen Mann Götz Elbertzhagen heiratete, musste auch Paul den Namen Elbertzhagen annehmen – ein Doppelname war damals nicht erlaubt. Jenny selbst behielt nach der Scheidung im Jahr 2014 den Nachnamen Elbertzhagen, weil sie wie ihr Sohn heißen wollte. Die Gesetzesänderung hat nun neue Möglichkeiten eröffnet: Verheiratete Paare und deren Kinder dürfen künftig Doppelnamen – mit oder ohne Bindestrich – führen, unabhängig davon, ob die Eltern verheiratet sind oder nicht.

Da Mutter und Sohn beruflich sehr eingespannt sind, können Jenny und Paul trotz des engen Familienbandes wenig gemeinsame Zeit miteinander verbringen. Paul, der als Luxus-Immobilienmakler tätig ist, hat einen prall gefüllten Terminkalender – ebenso wie seine Mutter, die neben Show-Auftritten auch zahlreiche TV-Projekte verfolgt. Beide betonten in der Vergangenheit öffentlich, wie sehr sie die seltenen gemeinsamen Abende genießen. "Ich muss immer relativ lange darum bitten, dass er sich mal die Zeit nimmt", gab Jenny unlängst gegenüber RTL zu. Paul bestätigte ebenfalls, dass ihre Treffen etwas Besonderes sind und versicherte: "Im Privaten genießen wir die Zeit noch mehr als auf Events."

Getty Images Jenny und Paul Elvers im Juni 2022

Christoph Hardt / Future Image Paul Jolig und Jenny Elvers in Köln im November 2019

