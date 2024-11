Mit Sixpack: Jenny Elvers feiert Comeback als Schauspielerin

Jenny Elvers (52), mittlerweile vor allem durch ihre Präsenz in verschiedenen Realityshows bekannt, kehrt mit einem neuen Film auf die große Leinwand zurück. Der Streifen mit dem Titel "Hygge", den sie derzeit für den NDR dreht, ist eine düstere Mischung aus Horror, Satire und Drama. Darin spielt Jenny die Anführerin Xenia, die sich in einer düsteren Zukunftsvision beweisen muss. Passenderweise dreht sich der Film um eine Realityshow, in der sich Frauen künstlich befruchten lassen können, da in der fiktiven Welt eine strenge Geburtenkontrolle herrscht.

Für Jenny markiert diese Rolle nicht nur ihr Comeback als Schauspielerin, sondern bringt auch einen sichtbaren Wandel mit sich. Wie sie jetzt verriet, bereitete sie sich intensiv auf die Dreharbeiten vor, um ihrer Rolle als Xenia gerecht zu werden – im Film glänzt sie mit einem stählernen Sixpack. Zudem bekennt sich die gebürtige Lüneburgerin in "Hygge" zu einem ungewohnt natürlichen Look. Auf einem Foto von den Dreharbeiten, das bei Bild zu sehen ist, zeigt sie sich ganz ohne künstliche Wimpern und dicke Make-up-Schicht, dafür mit holländischer Flechtfrisur. Für sie persönlich war das eine enorme Weiterentwicklung, wie sie im Interview erklärte: "Das hätte ich mich als jüngere Frau wohl nicht getraut. Viel Make-up war mein Schutzschild. Heute bin ich sehr viel mehr bei mir selbst und weiß, was ich will."

Jenny blickt heute, mit 52 Jahren, zuversichtlich in die Zukunft. "Die Branche ist von Jugendlichkeit geprägt. Doch wenn Amerika das hinbekommt, dass Demi Moore (62) wieder im Kino zu sehen ist und Pamela Anderson (57) und Nicole Kidman (57) mit einer tollen Serie bei Netflix, dann ist es wichtig, dass wir das in Deutschland auch hinbekommen", sagte sie gegenüber Bild. Mit dieser Einstellung geht sie nicht nur ihre aktuellen Projekte motiviert an, sondern auch das kommende Jahr, für das bereits weitere Dreharbeiten geplant sind. Fans hoffen, dass Jenny ihren Weg als Schauspielerin erfolgreich fortsetzen kann und ihre Hingabe für ihre Karriere weitere Früchte tragen wird.

Getty Images Jenny Elvers beim Deutschen Fernsehpreis 2021 in Köln

Getty Images Jenny Elvers, Schauspielerin

