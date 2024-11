"Jede Menge Angst": Bei Jenny Elvers wurde fast eingebrochen

Jenny Elvers (52) wohnt seit vielen Jahren in der Lüneburger Heide bei Hamburg – bisher ohne großes Aufsehen. Jetzt berichtet Bild jedoch, dass die TV-Persönlichkeit fast einen Albtraum durchlebt hätte: Am vergangenen Wochenende haben mehrere Täter versucht, bei Jenny in die Wohnung einzubrechen. Die Schauspielerin meint gegenüber dem Blatt: "Die Täter haben versucht, bei mir einzusteigen und ein Fenster aufzuhebeln. Ich wohne oben, da brichst du eigentlich nicht ein. Die müssen es ganz gezielt auf meine Wohnung abgesehen haben." Sie selbst sei während des Vorfalls glücklicherweise nicht zu Hause gewesen – ihre Nachbarn haben die Polizei gerufen und sie daraufhin telefonisch alarmiert.

Die Täter konnten bisher nicht gefasst werden, wie ein Sprecher der örtlichen Polizeibehörden gegenüber dem Magazin zugibt. Das hilft Jenny wahrscheinlich nicht, diesen Schreckmoment schnell wieder zu vergessen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. "Es ist ein richtig blödes Gefühl und es hinterlässt jede Menge Angst. Ich bin gut versichert und es war nur ein versuchter Einbruch – trotzdem macht das was mit einem", bekennt sich die "Männerpension"-Darstellerin dazu. Damit sowas nicht nochmal passiert, will sie sich besser schützen. Sie kündigt an, ihre Wohnung "aufzurüsten und zusätzlich zu sichern".

Ansonsten läuft es allerdings recht gut für Jenny. In diesem Jahr nahm die Schauspielerin an gleich zwei verschiedenen Reality-TV-Formaten teil. Obwohl sie bei Kampf der Realitystars bereits in der vierten Folge herausflog, sorgte ihr Auftritt bei The 50 für um so mehr Gesprächsstoff: Dort lernte die 52-Jährige nämlich den Jungspund Yasin Mohamed (33) kennen – und startete mit ihm einen kleinen TV-Flirt. Allerdings hat sich daraus nichts Tieferes entwickelt, was Jenny auch so wollte. Zu Gast beim Podcast "deep und deutlich" erklärte sie: "Yasin und ich hatten Spaß miteinander und es passte für den Moment. Es war nie anders geplant."

Getty Images Jenny Elvers, TV-Star

Getty Images Jenny Elvers, Schauspielerin

