Pocher und Co.: Diese Stars waren bei "Alarm für Cobra 11"

Alarm für Cobra 11 begeistert schon seit fast 30 Jahren die Zuschauer vor der Mattscheibe. Erdoğan Atalay (58) jagt als Autobahnpolizist Verbrecher auf Deutschlands Straßen. An seiner Seite standen bereits wechselnde Polizisten, gespielt von Schauspielern wie Mark Keller (59) oder Tom Beck (46). Auch einige Promis ließen sich in den vergangenen Jahren zu Gastauftritten hinreißen. Stars wie Oliver Pocher (46), Lothar Matthäus (63), Daniela Katzenberger (38) oder Micaela Schäfer (41) waren bereits mit von der Partie. Auch Sophia Thomalla (35), Cora Schumacher (47), Nino de Angelo (60), Frauke Ludowig (60) und Jenny Elvers (52) zeigten ihr Gesicht.

Neben diesen Promis waren auch einige Schauspielprofis bei der Serie am Werk: Elyas M'Barek (42), Oliver Masucci (56) und Fahri Yardim (44) wurde die Ehre bereits zuteil. Sogar internationale Film- und Serienstars wie die Black Panther-Darstellerin Florence Kasumba (48) und die Game of Thrones-Bekanntheit Tom Wlaschiha (51) standen für den Dauerbrenner vor der Kamera. Insgesamt wirkten seit der Produktion der ersten Folge im Jahr 1995 über 2.000 Schauspieler sowie rund 15.000 Komparsen an den Dreharbeiten mit.

"Alarm für Cobra 11" ist nicht nur in Deutschland ein waschechter Hit: Die Serie wird in rund 120 Ländern gesendet. Das Programm umfasst mittlerweile über 380 Episoden in 49 Staffeln. Seit 2022 werden die Folgen in Spielfilmlänge, dafür jedoch seltener ausgestrahlt. Aktuell zeigt RTL ältere Episoden in Doppelfolge – doch die Fans können sich schon bald auf Nachschub freuen.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Frauke Ludowig, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Masucci, Filmstar

Anzeige Anzeige

Anzeige