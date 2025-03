Jenny Elvers zieht als nächster Gast ins "Big Brother"-Haus

Jenny Elvers (52) sorgt für frischen Wind im Big Brother-Container! Die Schauspielerin und Reality-TV-Ikone, die bereits 2013 bei Promi Big Brother den ersten Platz belegte, kehrt zurück – allerdings dieses Mal "nur" als prominenter Gast. Ab Dienstag, dem 1. April, wird Jenny bei den Teilnehmenden für Überraschungen sorgen und gleichzeitig das Geschehen im Haus mit einer Nominierungsstimme beeinflussen. Ihre Ankunft kann live ab 19:15 Uhr auf Sixx und im 24/7-Stream auf Joyn verfolgt werden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Dass die 52-Jährige nicht zum ersten Mal "Big Brother"-Luft schnuppert, könnte den anderen Bewohnern in Form von wertvollen Tipps zugutekommen. Sie selbst kennt die Dynamik des Containers bestens: von zwischenmenschlichen Spannungen bis hin zu den oft kuriosen Herausforderungen. Seit Wochen liegen die Nerven im Container blank. Ob Matratzenmangel, Essensentzug oder kreative Bestrafungen für Regelverstöße – die vergangenen Tage waren besonders hart für die Bewohner. Die aktuellen Deals des großen Bruders sorgen ebenfalls für Wirbel: So mussten drei Kandidaten schmerzhafte Waxing-Sessions über sich ergehen lassen, um heiß begehrte Zigaretten zurückzugewinnen. Parallel läuft der Kampf um die Finalplätze: Regelmäßige Überraschungsausstiege erhöhen den Druck in den letzten zwei Wochen vor dem großen Finale.

Jenny ist nicht der erste prominente Gast im "Big Brother"-Container in dieser Staffel. Bereits vor fünf Wochen durften sich die Bewohner über den ersten Promi-Besuch von Matthias Mangiapane (41) freuen. Der Realitystar, der 2023 den 5. Platz bei "Promi Big Brother" belegte, betrat kurz nach Staffelbeginn den Container. Er stand den Kandidaten mit Ratschlägen zur Seite und teilte seine Erfahrungen aus der Welt des Reality-TVs. Danach folgten Promi-Audienzen von Emmy Russ (25), Cosimo Citiolo (43), Gina-Lisa Lohfink (38) und Janine Pink (37).

Getty Images Jenny Elvers, deutsche Reality-TV-Persönlichkeit

SAT.1/Nadine Rupp Matthias Mangiapane, TV-Persönlichkeit

