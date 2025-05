Vor 35 Jahren änderte sich Jenny Elvers Leben komplett

Jenny Elvers (52) erinnerte sich kürzlich bei der Eröffnung der "W66"-Deli im Berliner Museum für Kommunikation an einen Wendepunkt in ihrem Leben zurück: Vor genau 35 Jahren wurde sie im niedersächsischen Amelinghausen zur Heidekönigin gekrönt. Diese Entscheidung veränderte alles für die damals 18-Jährige. "Eigentlich hätte ich am nächsten Tag eine Praktikumsstelle im Krankenhaus in Salzhausen angefangen, um die Zeit bis zu meiner Ausbildung zu überbrücken", erzählt sie im Interview mit Bild. Der Planwechsel kam spontan – statt in die Pflege zu gehen, sagte sie ihren Krankenhausjob kurzfristig ab und wagte sich auf ganz neues Terrain, denn kurz darauf zog es Jenny nach Japan, um als Model zu arbeiten.

Ihre ursprünglichen Berufsträume lösten sich mit dem Sprung ins Rampenlicht schnell in Luft auf. Eigentlich wollte Jenny nach dem Praktikum eine Ausbildung zur Krankenschwester im Berliner Martin-Luther-Krankenhaus absolvieren, sie hatte sich sogar schon einen Platz im Schwesternheim gesichert. Sogar ein Theologiestudium als Weg in die evangelische Gemeindearbeit lag in der Planung. "Das ist auch eine Form der Unterhaltung: Du stehst immer vorn und hast den meisten Text", erklärte sie im Gespräch schmunzelnd über ihren damaligen Wunsch, Pastorin zu werden. Es blieb beim Jugendkreis in Amelinghausen – nach dem Model-Abenteuer nutzte Jenny das verdiente Geld, um ihren Schauspielunterricht zu finanzieren. Ihren Durchbruch feierte sie schließlich mit "Männerpension", nachdem sie 1996 Kinostar Heiner Lauterbach (72) kennenlernte. Auch ihr Glaube ist bis heute Teil ihres Lebens: Erst kürzlich hielt sie die Traurede auf der Hochzeit von Heinz Hoenig (73) und Annika (40), was sie als "immer schon mein Ding" bezeichnet.

Dass Jenny ihr Leben immer wieder neu gestaltet, zeigte sich auch in unserem letzten Bericht: Nach vielen Jahren im Reality-TV steht sie aktuell wieder als Schauspielerin für den Film "Hygge" vor der Kamera und setzt neue Akzente – nicht nur in ihrer Schauspielfigur, sondern auch in ihrer eigenen Entwicklung. Im Interview erklärte sie, wie sie sich für den Dreh dieser ungewöhnlichen Rolle fit gemacht hat und wie mittlerweile ein natürlicher Look für sie selbstverständlich geworden ist. Was viele vielleicht nicht wissen: Ihr soziales Engagement aus Jugendtagen ist ein roter Faden geblieben. "Ich war immer wahnsinnig sozial. Das hilft mir heute dabei, um die Reality-Shows zu überstehen", verrät sie. Gerade diese zwischenmenschliche Stärke – gepaart mit dem Mut, ihre Pläne jederzeit umwerfen zu können – macht Jenny bis heute zu einem spannenden Gesicht in der deutschen Promi-Landschaft.

Getty Images Jenny Elvers, deutsche Reality-TV-Persönlichkeit

Getty Images Jenny Elvers, Schauspielerin

