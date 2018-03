Keine Chance dem Magerwahn! So lautet die Devise von Fitness-Queen Lisa G. (20). Noch vor ein paar Jahren wünschte sie sich nichts sehnlicher als ein paar weibliche Kurven. Dafür krempelte sie ihr Leben radikal um – jede Menge Power-Food und knallharte Fitnessstudio-Sessions inklusive. Heute ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nicht nur stolz auf ihren Body, sondern auch auf ihren Einfluss. "Ich hatte auch schon Mädchen, die magersüchtig waren [...] und durch mich aus dieser Krankheit rausgekommen sind. Und das freut mich am allerallermeisten", verriet sie bei ihrem Workout im Kölner McFit gegenüber Promiflash.



