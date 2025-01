Lisa Del Piero stellt klar: Sie hält nichts von OnlyFans

Lisa Del Piero (28) hat mit ihren Fans ein Hühnchen zu rupfen. Die GNTM-Bekanntheit teilt in den sozialen Medien oft Einblicke aus ihrem Training und präsentiert stolz ihren durchtrainierten Körper. Von einigen Menschen, insbesondere Männern, erhält die Influencerin deswegen jedoch unangemessene Kommentare und Nachrichten. In ihrer Instagram-Story macht sie deutlich: "An die Männer, die nur hier sind, um dubiose Nachrichten zu schreiben: Bitte verschwindet aus meinem Profil. Danke!" Ihre Inhalte seien nur dazu da, andere Frauen zum Sport zu motivieren. Lisa stellt klar: "Ich biete keine erotischen Inhalte wie OnlyFans oder Ähnliches an."

Seit ihrer Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2014 hat sich Lisa äußerlich extrem gewandelt. Statt des dünnen Model-Looks zeigt sie nun gerne ihre prallen Kurven. Ihr damals noch platinblond gefärbtes Haar trägt sie heute dunkelbraun. Ihr verändertes Aussehen verschaffte ihr zwar rund 1,7 Millionen Follower auf Instagram – jedoch muss die 28-Jährige auch immer wieder Kritik einstecken. Fans warfen ihr bereits vor, die "falschen Werte" zu vermitteln oder bei Aussagen zu Schönheitseingriffen nicht ehrlich zu sein.

Wie an ihrem muskulösen Mega-Body unschwer zu erkennen ist, hat körperliche Fitness bei Lisa einen hohen Stellenwert. Bei einem potenziellen Partner legt die 28-Jährige darauf aber weniger Wert. "Ich finde es gut, wenn der Mann Ziele hat und Sport macht. Aber etwas Bauch stört mich wirklich null", plauderte sie schon vor einiger Zeit in einer Fragerunde mit ihren Fans aus. Eine gute Prise Humor zum Beispiel sei ihr viel wichtiger.

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Influencerin

