Bei diesem Pic schauen Fans wohl gern zweimal hin! Lisa Del Piero (25) hat sich in den vergangenen Jahren einen echten Namen in der Fitnessbranche gemacht. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin zeigt sich gern beim Training oder präsentiert stolz ihren durchtrainierten Körper. Nun verzückte sie ihre Fans mit einem ganz besonderen Schnappschuss von sich: Im Urlaub setzte Lisa ihren Hintern besonders gekonnt in Szene!

Via Instagram veröffentlicht die brünette Beauty jetzt eine ziemlich heiße Momentaufnahme von sich – und diese gefällt den Fans wohl besonders gut. An einem Strand posiert die 25-Jährige nämlich mit dem Rücken zur Kamera und stellt dabei vor allem ihren prallen Po zur Schau. "Schau dich an!", "Du hast einen Mega-Hintern" oder "Ein echtes Vorbild, was Booty-Training angeht", kommentieren unter anderem drei begeisterte Fans.

Doch nicht immer kommen die Po-Pics des ehemaligen GNTM-Girls bei den Followern gut an. Erst vor wenigen Wochen musste Lisa ziemlich harsche Kritik einstecken. "Aber wieso zur Hölle stehst du so da? Du warst vor einem Jahr noch mein Idol. Mittlerweile sind es nur noch falsche Werte, die du übermittelst und deine Posen, inklusive Rückenbruch, werden immer intensiver", schrieb ein User zu einem Beitrag der Fitness-Influencerin.

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Netzstar

Anzeige

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de