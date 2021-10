Lisa Del Pieros (25) Traummann sieht anders aus als viele ihrer Fans vielleicht erwarten. Viele kennen Lisa noch aus ihrer Zeit bei Germany's next Topmodel. Doch seit ihrer Teilnahme hat sich die Castingshow-Teilnehmerin ziemlich verändert. Aus dem zierlichen blonden Mädchen ist eine brünette Fitness-Queen geworden. Ihre Transformation teilt die Beauty mit ihren Fans auf Social-Media. Aber wünscht sie sich bei ihrem zukünftigen Partner einen genauso durchtrainierten Körper? Das verriet sie nun...

In einem Q&A auf Instagram wurde die 25-Jährige gefragt, ob sie bei Männern eher auf einen Bauch oder einen Sixpack stehe. "Ist mir völlig egal", antwortete Lisa in ihrer Story. "Ich finde es gut, wenn der Mann Ziele hat und Sport macht (aufgrund der Gemeinsamkeiten und weil es für mich auch etwas mit dem Charakter zu tun hat). Aber etwas Bauch stört mich wirklich null", erklärte die Brünette weiter. Doch was ist ihr an einem Mann eigentlich wirklich wichtig? Das stellte Lisa anschließend klar: "Die Art, der Humor und was passiert, wenn er mir in die Augen schaut. Das ist es bei mir."

Aktuell ist über das Liebesleben der YouTuberin nicht wirklich viel bekannt. Anfang August dieses Jahres hatte sie jedoch zu einem Instagram-Post geschrieben: "Single. Und ihr so?" Zudem hatte sie im Sommer erklärt, dass sie das Alleinsein in vollen Zügen genieße: "Ich komme einfach extrem gut mit mir selbst klar."

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitness-Influencerin

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero im November 2020 in Berlin

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitness-Influencerin

