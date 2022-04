Lisa Del Piero (25) ist alleine sehr glücklich! Seit nun schon ein paar Jahren geht die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin alleine durchs Leben. Sie fokussiert sich derzeit viel auf sich selbst und ihre große Leidenschaft: Fitness. Doch wie steht die Beauty eigentlich zu einer Beziehung oder sogar Hochzeit? Jetzt stellte Lisa klar: Eine Heirat ist vorerst absolut nichts für sie!

In einer Fragerunde auf Instagram interessierten sich die Fans der Influencerin brennend für ihr Liebesleben. Doch von einer Hochzeit ist Lisa zum jetzigen Stand komplett abgeneigt: "Es ist so traurig, aber alleine bei der Frage wird mir übel. Ich kann es mir beim besten Willen niemals vorstellen. Wenn das mal irgendwann jemand schafft, ist das echt ein Wunder!" Außerdem betonte das Model, dass es derzeit überhaupt keine Beziehung wolle, weil sie alleine glücklich sei.

In letzter Zeit war es sehr ruhig im Datingleben der 25-Jährigen. Das liegt zum Teil auch an einer negativen Erfahrung, wie sie ehrlich berichtete: "Bin traumatisiert. Habe in den letzten drei Jahren mit nur einem ein paar Dates gehabt – es stellte sich aber heraus, dass er mich heimlich im Restaurant gefilmt hat, um damit anzugeben." Das hat Lisa offenbar den Rest gegeben und sie konzentriert sich lieber auf ihr eigenes Wohlbefinden.

