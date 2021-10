Lisa Del Piero (25) kann es nicht allen recht machen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verwandelte sich in den vergangenen Jahren in ein kurvenreiches Fitnessmodel. Ihr Fokus beim Training liegt ganz klar auf ihrer sexy Kehrseite – insbesondere auf ihrem Po. Mit ihrem prallen Hinterteil begeistert die Influencerin ihre Fans immer wieder. Doch für ein neues Foto gibt es jetzt ganz schön viel Kritik!

Auf Instagram veröffentlichte Lisa ein Foto ihrer Rückansicht, auf dem sie deutlich im Hohlkreuz zu stehen scheint. Ihr Booty macht den Eindruck, dadurch noch größer zu wirken. Das gefällt den Fans der Brünetten überhaupt nicht. "Die soll mal gerade stehen, die hat doch irgendwann mal einen Rückenbruch", meint ein User, während ein anderer kritisiert: "Aber wieso zur Hölle stehst du so da? Warst vor einem Jahr noch mein Idol. Mittlerweile sind es nur noch falsche Werte, die du übermittelst und deine Posen, inklusive Rückenbruch, werden immer intensiver."

Lisa lässt sich von den Kommentaren allerdings nicht beeinflussen. Weder löscht sie die Kritik, noch geht sie darauf ein. Stattdessen postet sie wenig später schon ein neues Kurvenbild – dieses Mal allerdings mit Frontalansicht.

Instagram / lisadelpiero Netz-Star Lisa Del Piero

Instagram / lisadelpiero Lisa Del Piero, Fitness-Influencerin

Instagram / lisadelpiero Netz-Star Lisa Del Piero

