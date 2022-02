Lisa Del Piero (25) weiß sich in Szene zu setzen! In den vergangenen Jahren hat die Fitness-Influencerin unentwegt diszipliniert an ihrem Körper gearbeitet – und der kann sich mehr als nur sehen lassen. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin versorgt ihre Fans im Netz fast täglich mit heißen Schnappschüssen von ihrer Kehrseite – auf die ist die Beauty augenscheinlich besonders stolz. Jetzt teilte Lisa wieder ein Po-Bild vor einer atemberaubenden Kulisse!

Via Instagram teilte die Brünette eine Aufnahme, bei der ihre Follower bestimmt gerne zweimal hingeschaut haben. Vor einem traumhaften Sonnenuntergang posiert Lisa selbstbewusst und präsentiert dabei ihr trainiertes Hinterteil. "Romantisch", schrieb sie zu der Momentaufnahme von sich. Auf Social Media meldet sich das Model fast täglich aus der Muckibude. Ihre Hinterpartie trainiert sie mit ihrem eigenen Fitnessprogramm am liebsten. Ihre Follower feiern es und sind wegen ihres neuesten Po-Fotos ganz aus dem Häuschen.

"Lisa, wie mega-schön siehst du denn bitte aus und der Hintergrund ist so wunderschön", schrieb eine Userin begeistert. "Atemberaubend schön", kommentierte ein anderer Fan zu dem Foto.

Instagram / lisadelpiero Lisa De Piero im Februar 2022

